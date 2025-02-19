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Melis Sezen'in kar sevinci: Sette çocuklar gibi eğlendi

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Deha dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, sette kar yağınca çocuklar gibi eğlendi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Deha dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, sette kar yağınca çocuklar gibi eğlendi. Güzel oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadakatsiz dizisiyle büyük bir üne kavuşan başarılı oyuncu Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisinde İmre karakterine hayat veriyor.

Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşan ünlü isim, dizideki rolüyle hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.

SETTE KAR YAĞINCA DANS ETTİ

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Sezen, son olarak İstanbul'da yağan karın tadını ekip arkadaşlarıyla birlikte çıkardı. Oyuncu, o anların hem sesli hem de sessiz halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Melis Sezen'in kar sevinci: Sette çocuklar gibi eğlendi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyusuf:

Yaptığınız habere so...kim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumları48m4fvhbqy:

E bize ne bundan ..Ülkede açlık var kıtlık var işiniz gücünüz yok mu ?

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