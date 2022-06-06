Melek Mosso'nun iptal edilen konseri yerine Isparta'ya giden Seda Sayan, bando ekibi ve güllerle karşılandı - Haberler

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Gül Festivali'nde 3 Haziran'da sahne alması beklenen Melek Mosso'nun konseri ahlaki sebeplerden ötürü iptal edildi. Tepki çeken kararın ardından Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne aldı.

BANDO VE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

3 Haziran'daki konsere hava muhalefeti nedeniyle katılamayan Seda Sayan, dün akşam sahneye çıktı. Sayan'ı bando takımı karşılarken, boynuna da çiçeklerden oluşan bir demet takıldı. Sayan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sevilen parçalarını Ispartalı müzikseverler için seslendirdi. Sayan konseri sırasında da cep telefonuyla Instagram hesabından canlı yayın yaptı.

ÇAĞLAR ÖKTEN GÜL YOLLADI

Seda Sayan, Gül Festivali'ne özel pembe gül yapraklarından tasarlanan Tolga Çam imzalı bir elbise giydi. Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ise kırmızı güllerden oluşan bir çiçek göndererek "Seni çok seviyorum tamam mı? İyi sahneler çiçeğim" notunu yazdırdı. Ünlü ismin ardından da Işın Karaca sahneye çıktı.