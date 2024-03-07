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Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti

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Şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Melek Mosso, Ankara'da verdiği konserde sahnede kurtlarını döktü. Kırmızı elbisesiyle göbek atan Mosso, bir ara kendinden geçerek zıplaya zıplaya oynadı.

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso'nun yoğun konser maratonu devam ediyor. Önceki gün Ankara'da sahneye çıkan Mosso, kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti.

Kırmızı payetli elbisesiyle sahneye çıkan Mosso, konser boyunca kendini müziğin ritmine kaptırarak çılgınlar gibi dans etti. Oynadığı anlarda çekilen görüntülerini birleştirerek Instagram hesabından yayınlayan Melek Mosso "Ankara'da geçen o harika akşamdan. Kurtlarımızı döktük, dertlerimizi attık, oh mis. Gelen bütün dinleyicilerime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının dans performansı takipçilerinden de tam not aldı.

Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Melek Mosso Sanat Müzik Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Alperen:

Bu memlekte depremde az fırtınada az.

3
13
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VATANSEVER:

bu kadına bayılıyorum

7
5
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Kerim Köroğlu:

ZATEN SES YOK İZLENMESİ İÇİN YAPMASI GEREKENİ YAPIYOR

3
4
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