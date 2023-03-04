Mehmet Yılmaz Ak, başrol olduğu Yargı dizisinden ayrılıyor

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'dan beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ilk bölümünden beri yer alan başrol oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, kadrodan ayrılıyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisi, her pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizide bir veda yaşanacak.

PARS DİZİYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden beri kadroya yer alarak Savcı Pars'ı oynayan Mehmet Yılmaz Ak, ilerleyen bölümlerde kadroya veda edecek. Sema Ergenekon tarafından yazılan Yargı dizisi, bu sezon final yapacak.

Yeni bölümde Defne'yi bir türlü bulamayan ve zamanı daralan Ilgaz acıdan çıldırırken, diğer taraftan Ceylin'le boşanma davasında neler olacağı ise büyük merak konusu oluyor.