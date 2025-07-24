Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu

Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü şef, sosyal medyada yaptığı paylaşımla oğlunun gastronomi bölümünden mezun olduğunu duyurdu. "Ailede artık diplomalı aşçımız var" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede beğeni topladı. Oğlunun aynı alanda eğitim alması, "Babasının izinden gidiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye, yalnızca yarışmacıların performanslarıyla değil, jüri üyelerinin özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Programın sert mizacıyla tanınan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, bu kez oğlu ile ilgili yaptığı anlamlı bir paylaşımla dikkat çekti.

Restoran fiyatları, yarışmadaki yorumları ve sosyal medyada yaptığı çıkışlarla sık sık konuşulan Yalçınkaya, oğlunun mezuniyetini sosyal medya hesabından duyurarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Yalçınkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Bugün gurur verici bir gün. Aslanım, sevgili oğlum Gastronomi mezunu oldu. Bizim için büyük gurur. Ailede artık diplomalı aşçımız var. Yolun açık olsun evlat, yolun bahtın açık olsun."

"BABASININ İZİNDEN GİDİYOR"

Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Pek çok kişi, ünlü şefin oğlunun "babasının izinden giderek" gastronomi alanında eğitim almasını örnek bir adım olarak değerlendirdi. Mezuniyet haberiyle birlikte "Babasının izinde, baksana mezun olduğu bölüme" yorumları dikkat çekti.

Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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