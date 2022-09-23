Mehmet Dinçerler Bakın Nerede Ortaya Çıktı!

Hadise'nin boşanma davası açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler günler sonra ortaya çıktı. Dinçerler bakın nerede ve nasıl görüntülendi...

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı.

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.



RODOS'A GİTTİ

Tv100'de yer alan habere göre; Mehmet Dinçerler, üç erkek arkadaşıyla birlikte bu sabah Rodos'ta görüldü. Dört erkek adaya giden iş insanını oradaki Türk tatilciler tanıdı.

Dinçerler'in şapka ve maskeyle kendisi kamufle ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Sürpriz boşanma kararının yankıları sürerken gazeteci Arif Hür, kaleme aldığı yazıda, Hadise'nin en büyük pişmanlığını açıkladı.

Arif Hür, "Önce Kaan Yıldırım'dan ayrılan şimdilerde ise Mehmet Dinçerler'den boşanmaya hazırlanan Hadise'nin en büyük pişmanlığının sosyal medyadan sevgilisi ve eşiyle fotoğraf paylaşmak olduğu iddia ediliyor...