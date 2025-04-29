Mehmet Çevik ve Aslı Hünel'in 'Ben Ordayım' Şarkısına Büyük İlgi

Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik'in, ünlü sanatçı Aslı Hünel ile birlikte seslendirdiği "Ben Ordayım" şarkısı listelere hızlı bir giriş yaparken, şarkının klibi ise müzik kanallarında ve dijital platformlarda en çok izlenenler arasında yer aldı.

Türk müziğinin güçlü yorumcuları Mehmet Çevik ve Aslı Hünel'in birlikte seslendirdiği "Ben Ordayım" şarkısı, yayınlandığı andan itibaren tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında büyük ilgi gördü. Şarkı, Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi dijital müzik platformlarında kısa sürede en çok dinlenenler arasına girdi. Ayrıca, Türkiye genelindeki radyo istasyonlarının müzik listelerinde ise üst sıralarda yer alarak dinleyicilerin favorisi haline geldi.

"Ben Ordayım"ın klibi de müzikseverlerden tam not aldı

Yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı'nın üstlendiği, söz ve müziği Zeynep Dalgıç'a, düzenlemesi ise Çağlar Kocatepe'ye ait şarkının klibi Bursa'da üç farklı platoda, 30 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. Klipte, Mehmet Çevik'in eşi Gizem Çevik de rol aldı. Bu sürpriz değişiklik, klibe gerçek bir aşk hikayesi dokusu kazandırırken. Klipteki doğallık ve çiftin uyumu, izleyicilerden beğeni topladı.

Sürprizler devam edecek

"Ben Ordayım" şarkısının müzik dünyasına adeta bomba gibi düştüğünü belirten ünlü sanatçı Mehmet Çevik, "Bu ilgiyi bekliyorduk. Şarkıyı ilk duyduğum anda bunu ben söylemeliyim dedim. Klibin ise başından sonuna tüm prodüksiyonuyla bizzat kendim ilgilendim. Sevgili Aslı Hünel'e bu güzel şarkı için teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi her platformdan takip eden, izleyici ve dinleyicilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamız mümkün değil, o yüzden yeni sürprizler çok yakında." diye konuştu. - BURSA