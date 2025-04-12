Mehmet Çevik'ten Yeni Şarkı: 'Ben Ordayım' Canlı Performansla Kutlandı

Sanatçı Mehmet Çevik, tüm dijital platformlarda yayınlanan yeni şarkısını, sahne aldığı mekanda ilk kez canlı olarak sevenleri için söyledi. Mehmet Çevik, yeni şarkısını pasta keserek kutlayan eşi Gizem Çevik'le sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

Türk müziğinin iki güçlü yorumcusu Mehmet Çevik ve Aslı Hünel'i bir araya getiren 'Ben Ordayım', bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Bursalı sanatçı Mehmet Çevik, yeni şarkısını ilk kez canlı olarak sevenleriyle de paylaştı. Sahne aldığı mekanda 'Ben Ordayım' şarkısını seslendiren Çevik, hayranlarından büyük alkış aldı. Eşi Gizem Çevik, sürpriz yaparak Mehmet Çevik'in yeni şarkısını sahnede pasta keserek kutladı.

Yaklaşık bir yıl süren özenli yapım sürecinin ardından tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı, ilk saatlerinden itibaren büyük ilgi görerek binlerce kez dinlendi. Müziğinden sözlerine, düzenlemesinden klibine kadar her ayrıntısı titizlikle hazırlanan 'Ben Ordayım', duygusal anlatımıyla dinleyiciyi yakalayan ve uzun süre hafızalarda yer edecek.

'Ben Ordayım', etkileyici klibi ve titizlikle yürütülen prodüksiyon süreciyle dikkat çekiyor.

Sanatçı Mehmet Çevik, şarkının üç farklı platoda 30 kişilik ekiple çekilen klibinde, mekan seçiminden kostümlerine kadar tüm detayları ile kendisinin ilgilendiğini söyledi. Şarkıyı kendisine hediye eden Aslı Hünel'in annesinin rahatsızlığı nedeniyle klipte yer alamadığı inı anlatan Çevik, eşi Gizem Çevik'le keyifli bir klip çekimi yaptıklarını belirtti.

Çevik, "Muhteşem bir şarkı ve klip oldu. İlk yayınlandığı andan itibaren dijital platformlarda büyük ilgi gördü. Bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonra sevenlerim her sahnede ve platformda yeni şarkımı dinleyebilecekler. Mutluyum çünkü hem iyi bir eş hem iyi bir aile babası hem de iyi bir sanatçı olarak çevremden takdir topluyorum. Bu takdirler beni yeni projelere ve daha çok çalışmaya itiyor. Yeni sezonda yeni sürprizlerimiz gelmeye devam edecek. 2 yıl aradan sonra bu yıl büyük bir halk konserinin hazırlıklarına başladık" dedi. - BURSA