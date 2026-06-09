Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Özel hayatı, sivri dilli açıklamaları ve olaylı ilişkileriyle magazin sayfalarından düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yine çok konuşulacak bir iddiayla gündemin ilk sırasına yerleşti. Kısa süre önce olaylı bir boşanma süreci geçiren Erbil'in kalbini yeniden genç bir isme kaptırdığı öne sürüldü.

7 AYLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Sarıyer’de kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile sürpriz bir şekilde 6. kez nikah masasına oturmuştu. Ancak magazin dünyasının günlerce konuştuğu bu evlilik uzun ömürlü olmadı.

Sadece 7 ay evli kalan çift, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle tek celsede boşanarak yollarını ayırdı.

YENİ AŞKINI TİKTOK'TA BULDU

Boşanmanın yankıları henüz sürerken, şimdilerde sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü şovmenin yalnızlığı kısa sürdü.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'in özel haberine göre; Mehmet Ali Erbil, TikTok yayınları sırasında tanıştığı Eylem Çelik ile aşk yaşamaya başladı.

YAŞ FARKI YİNE GÜNDEM OLDU

Ünlü şovmenin yeni sevgilisi Eylem Çelik'in henüz 21 yaşında olması ise magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı. Eski eşiyle arasındaki 42 yaşlık fark günlerce eleştirilen Erbil'in, yeni ilişkisinde de aradaki uçurum gibi yaş farkı dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu sürpriz ilişki hakkında yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.