Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'ın inişli çıkışlı evliliği 7 ayda son buldu. Tek celsede Erbil'den boşanan Ceylan'dan ilk sözler geldi. Gözyaşlarına boğulan Ceylan, "Çok üzüldüm, yemin ederim" diyerek içini döktü.

  • Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evliliği Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanma ile sona erdi.
  • Gülseren Ceylan'ın avukatı Cihan Cebeci, boşanmanın karşılıklı irade ve saygı çerçevesinde, polemik yaratmadan tamamlandığını açıkladı.
  • Gülseren Ceylan boşanma kararı sonrası 'Çok üzüldüm, yemin ederim' sözleriyle duygularını ifade etti.

Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan’ın kısa süren evliliği resmen sona erdi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan çift, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada tek celsede boşandı.

7 AYLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Magazin gündeminde sık sık yer bulan ve ilişkilerindeki inişli çıkışlı süreçlerle dikkat çeken ikili, bir dönem ayrı yaşamış, ardından TikTok’ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıklamıştı. Ancak bu ikinci deneme de uzun soluklu olmadı.

Duruşmaya taraflar katılmadı. Mehmet Ali Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Boşanma kararının ardından Gülseren Ceylan’ın avukatı Cihan Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evliliğin karşılıklı irade ve saygı çerçevesinde sona erdiğini belirtti. Açıklamada sürecin polemik yaratmadan, medeni bir anlayışla tamamlandığı vurgulandı ve kamuoyundan hassasiyet beklendiği ifade edildi.

“ÇOK ÜZÜLDÜM, YEMİN EDERİM”

Boşanma kararının ardından 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, duygularına hakim olamadı. Gözyaşları içinde konuşan Ceylan, “Çok üzüldüm, yemin ederim” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi. Kısa sürede evlilik kararı alan ve ilişkileri boyunca sık sık gündeme gelen çift, bu kez yollarını kesin olarak ayırdı.

