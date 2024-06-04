Üye Girişi
Haberler

Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konuk oyuncu olmak dışında uzun süredir bir projede yer almayan Mehmet Ali Erbil, "Yeni değil, geri geldi" diyerek yıllar sonra ekrana döndüğünün müjdesini verdi. Erbil, yeni yarışmasının fragmanında "Parmaktan sonra" esprisini yapmayı ihmal etmedi.

Kanal D, geçtiğimiz günlerde tiyatro perdesinin arasından sadece parmağın görüldüğü gizemli bir fragman yayınladı. Yeni yayınlanan fragmanda parmağın sahibinin Mehmet Ali Erbil olduğu ve yeni projeyle ekrana döneceği duyuruldu.

"YENİ DEĞİL, GERİ GELDİ"

Kendisiyle özdeşleşen "Parmaktan sonra" esprisini yapan Erbil, yeni yarışmasının tanıtımında "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabii bunda da benim parmağım var. Yeni değil, geri geldi. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için... Ne zaman mı? Parmaktan sonra... Bağcılar'da giderken sağda, dönerken solda... Parmağı takip edin" ifadelerini kullandı.

Daha önce yıllarca Çarkıfelek'i sunan Mehmet Ali Erbil'in bu sefer de Güner Ümit'le hafızalara kazınan Turnike'yi sunacağı konuşuluyor.

Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil Erbil Televizyon Magazin Yaşam Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Bakmadan Geçme

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
500

Yorumlar (1)

Fatih :

çok şükür artık tv programları izlemiyoruz.

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title