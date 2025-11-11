Mehmet Ali Erbil mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda eski eşleriyle ilgili samimi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. "Bütün eşlerimi aldattım, hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" sözleri, 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile arasının açıldığı iddialarına neden olmuştu.

Kısa süre sonra canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür dileyen ünlü isim, "Gülseren'i sevdim, şu anda da ona aşığım. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLİLİĞİ RENKLENDİRMEK GEREKİYOR"

Barışmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen çift, gazetecilerin "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna samimi yanıtlar verdi. Mehmet Ali Erbil, "Evlilik dediğim domine etmek gerekiyor, renklendirmek gerekiyor. Stabil ve renksiz kaldığında o evlilik bitmeye mahkûm. Ben de renklendiriyorum," dedi. Gülseren Erbil ise ilişkilerinde anlayışın önemine vurgu yaparak, "Bazen tartışırız, bazen barışırız. Ama sevgimiz baki," ifadelerini kullandı.

"KÜSTÜM DEDİM, GECE 4'TE BALIK EKMEK YEMEYE GELDİ"

Gülseren Erbil, sosyal medyada çok konuşulan barışma hikâyelerini de anlattı: "Küstüm dedim, sabahın dördünde balık ekmek yemeye geldi. Kim gelir o saatte? Bu bile sevgisini gösteriyor," diyerek güldü. "Ev terk etti" iddialarına da yanıt veren Erbil, "Ev terk etmek öyle kolay değil. Ben eşimin beni sevdiğinden eminim, sadece o an üzüldüm," diyerek söylentileri yalanladı.

FATİH ÜREK'İN SAĞLIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Programda yakın dostu Fatih Ürek'in sağlık durumuna da değinen Mehmet Ali Erbil, "Fatih'e müdahale eden doktor beni de aradı. Aynı doktora ben de bir yıl önce kontrole gitmiştim. 20 dakika oksijensiz kaldığını biliyoruz ama hâlâ umutluyuz," dedi.