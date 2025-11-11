Haberler

Mehmet Ali Erbil mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mehmet Ali Erbil mutlu evliliğin sırrını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelmiş, bu sözlerin ardından eşi Gülseren Erbil ile arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti. Canlı yayında eşinden özür dileyen Erbil, "Gerçek olan ona aşkım" diyerek duygularını dile getirmişti. Barışmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen çift, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna yanıt verirken, Erbil "Evliliği renklendirmek gerekiyor" dedi,

  • Mehmet Ali Erbil, evlilikte 'domine etmek ve renklendirmek gerektiğini' söyledi.
  • Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek'in 20 dakika oksijensiz kaldığını belirtti.
  • Gülseren Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sabahın dördünde balık ekmek yemeye gelmesini sevgisinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda eski eşleriyle ilgili samimi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. "Bütün eşlerimi aldattım, hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" sözleri, 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile arasının açıldığı iddialarına neden olmuştu.

Mehmet Ali Erbil mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Kısa süre sonra canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür dileyen ünlü isim, "Gülseren'i sevdim, şu anda da ona aşığım. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLİLİĞİ RENKLENDİRMEK GEREKİYOR"

Barışmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen çift, gazetecilerin "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna samimi yanıtlar verdi. Mehmet Ali Erbil, "Evlilik dediğim domine etmek gerekiyor, renklendirmek gerekiyor. Stabil ve renksiz kaldığında o evlilik bitmeye mahkûm. Ben de renklendiriyorum," dedi. Gülseren Erbil ise ilişkilerinde anlayışın önemine vurgu yaparak, "Bazen tartışırız, bazen barışırız. Ama sevgimiz baki," ifadelerini kullandı.

"KÜSTÜM DEDİM, GECE 4'TE BALIK EKMEK YEMEYE GELDİ"

Gülseren Erbil, sosyal medyada çok konuşulan barışma hikâyelerini de anlattı: "Küstüm dedim, sabahın dördünde balık ekmek yemeye geldi. Kim gelir o saatte? Bu bile sevgisini gösteriyor," diyerek güldü. "Ev terk etti" iddialarına da yanıt veren Erbil, "Ev terk etmek öyle kolay değil. Ben eşimin beni sevdiğinden eminim, sadece o an üzüldüm," diyerek söylentileri yalanladı.

FATİH ÜREK'İN SAĞLIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Programda yakın dostu Fatih Ürek'in sağlık durumuna da değinen Mehmet Ali Erbil, "Fatih'e müdahale eden doktor beni de aradı. Aynı doktora ben de bir yıl önce kontrole gitmiştim. 20 dakika oksijensiz kaldığını biliyoruz ama hâlâ umutluyuz," dedi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

eski eşleri çocukları mirasını paylaşırken gerçek sevgiyi gösterecekler

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 312.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

Kripto paralar özellikle Monero gibi olan kripto para birimleri gizliliği ile biliniyorlar ve insanlar bunları satın alarak kara para aklıyor, terör örgütlerini finans kaynağı olarak destekleyebiliyor ve daha niceleri oluyor ama biz bunları canlı canlı henüz göremiyoruz. Belki aynı kripto para borsasında bir terör örgütü üyesinin hesabı var ama bunu ne borsa, ne de kripto para yatırımcıları bilmiyor olabilir. Dünyaya gelmiş olan en hızlı ödeme araçlarından bir tanesi olan kripto para birimleri

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.