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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı

Magazin Haberleri

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Şezlonga sere serpe yatarak pozlar veren Erbil, dekolteleriyle de dikkat çekti.

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bir süre önce tatil sezonunu açan Erbil, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan şimdilerde de YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlayan Yasmin Erbil, Instagram hesabından lila puantiyeli bikinisiyle verdiği pozları yayınladı. Sere serpe uzanarak pozlar veren Erbil, göğüs dekoltesiyle de adından söz ettirdi.

İşte Yasmin Erbil'in tatil pozları...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar Yasmin Erbil Cinsellik Magazin Haberler

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