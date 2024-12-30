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Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?

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Son dönemlerde adı "yasa dışı bahse teşvik" suçlamalarına karışan Mehmet Ali Erbil, alışveriş esnasında kendini görüntüleyen muhabirlere hayat pahalılığından dert yandı. Bir montun 60 bin TL olduğunu ifade eden Erbil, "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.

Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi.

"YANLIŞ BU TÜRKİYE"

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin TL olduğunu belirterek "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.

HER HAFTA İMZA VERİYOR

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor.

Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Bunların böyle yalandan ağlamaları yok mu, sanki parası yokmuş da sadece emekli maaşı ile geçiniyormuş gibi kendini acındırıyor bir de.. Bütçene uyana bak 60 bin TL'lik mont'tan aşağısını giyemiyor demek ki.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Alma, 2,5 liraya aldım Maviden sende gt al

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Gider Kıbrıs’ta kumar oynarsın ödersin 60.000 TL’yi ne olacak kumarbaz Mehmet Ali

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Dümen yapiyor uyanik.

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Haber YorumlarıSami İşgören:

1000 tl yede var lan lv.emekli 60bin tl montamı bakıyor.

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Haber Yorumlarıibrahim gübektaş:

Kumar oyna it

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Dünyayı gereksiz işgal eden ünlüler, bunların s.b. haber yapan siteler ve bu insanları hala takip eden insanlar

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Haber YorumlarıEngin Sarigul:

konuyu anlayın arkadaşlar pahaliliga vurgu yapmış Kendi alir vatandaş adına konuşuyor zsten emekli asgari alan yada nasıl alsin diyor

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Haber Yorumlarımurat usta:

videoda 8. saniyede baktığı yer :)

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Sozde emekli maasinla nasil kumar oynuyorsan , oyle al o montu. it in onde gideni. somurdunuz Turkiyeyi halen emekli maasimla nasil gecinecem diye duygu somurusu yaparsiniz?

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