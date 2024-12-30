Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?

Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi.

"YANLIŞ BU TÜRKİYE"

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin TL olduğunu belirterek "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.

HER HAFTA İMZA VERİYOR

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor.