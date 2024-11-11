Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

ERBİL'İN ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Ali Erbil gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Erbil'in polis aracına bindirildiği anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.