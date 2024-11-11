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Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

ERBİL'İN ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Ali Erbil gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Erbil'in polis aracına bindirildiği anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Magazin
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

koca ülkeye hizmet et tvlerde milletin gülsün eğlensin dye soytarı dahi ol sonra kumar oynuyosun diye 70 80 yaşında seni karakola sürüklesinler akpkknin degerlerimize yaşattığı gerçekler

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Haber YorumlarıFA null:

çıkartmayın ahlaksız adami

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Haber YorumlarıAhmet yeşil:

Ölmeyi unutmus uğraştıgı şeylere bak yazık

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Haber YorumlarıBülent Tokmak:

Rahat batıyor insanlara Türkiye’nin çivisi çıktı bahis uyuşturucu çeteler Allah sonumuzu hayrellesin hiç iyiye gitmiyor

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Haber YorumlarıMuhammet Yilmaz:

Oğhhhhjj oğhhhhh

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Haber YorumlarıZafer Akcakoyun:

Aynı konuyu Demirören içinde yapmalılar.Çekilişlerde bu kadar hile konusu ortalıkda konuşuluyor iken.

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Haber YorumlarıEmre null:

Yasal Bahis siteleri milli piyango da şeffaf degil kendi istedikleri gibi programları kuruyorlar kimse kazanamıyor devlet her konuda seffafligi adalaleti dürüstlüğü sağlamalı devlet etkin oldukca ciddi oldukca suça karşı kararlı ve şer oldukca ulke başarıya ulaşır gelisir

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

yaşına başına yazık, nasıl gençlere örnek olacaksın mehmet dede

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Haber Yorumlarıgaddar kerim:

tam bir sacmalik, ulan turkiyenin yarisi yasa disi bahis oynuyor kime ne yaptiniz bugune kadar, hatta galatasaray milyonlarin gozu onunde yasa disi bahis firmasinin reklamini yapti ve milyonlarca dolar aldi ne yaptiniz? sadece benim cevremde bildigim en az 10 kisi yasa disi bahisten yakalandilar ve sadece ifadeye cagrildilar mahkemeye bile sevk edilmediler, kimse gelip evinden yaka paca almadi boyle, soyleyin acik acik neyin pesindesiniz, amaciniz gundem degistirmekmi yoksa?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ucuz derin dondurucu amanin amanin parmaktan sonra parmaktan sonra parmaklayıp parmaklıklara attıktan sonra

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