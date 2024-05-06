Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı

Kısa süreli ayrılığın ardından Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde barışan Mehmet Ali Erbil, şimdi de gittiği bir lokantada çekilen videosu ile gündeme geldi.

RESTORANDA İLGİNÇ ANLAR

Bir dönem sunduğu televizyon programlarıyla adından Mehmet Ali Erbil, son yıllarda hem mücadele ettiği hastalığı hem de genç sevgilileriyle haberlere konu oluyor. Ünlü şovmen, son olarak yemek yemek için gittiği bir restoranda Arap turistlerden para topladığı görüntülerle adından söz ettirdi.

TURİSTLER OLAN BİTENE ANLAM VEREMEDİ

Bir restoranda eline aldığı şapka ile gezmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerin yanına dans ederek yaklaştı ve "Yallah yallah" diyerek şapkaya para atmalarını istedi. O anlarda Arap turistler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Arap turistlerden bir miktar para alan Mehmet Ali Erbil, daha sonra ise masadan ayrıldı. Restoranda yaşanan o ilginç anlardan geriye ise ünlü şovmenin yaptığı bu hareketler kaldı.