Haberler

Tarkan'ı 9 gündür süren konser serisinde yaklaşık 50 bin kişi dinledi

Tarkan'ı 9 gündür süren konser serisinde yaklaşık 50 bin kişi dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Megastar Tarkan, 9 gündür devam eden konser serisinin son gününe yaklaşırken, yaklaşık 50 bin hayranını sahne önünde ağırladı. Ünlü isimlerin katıldığı konserlerde biletler kısa sürede tükendi.

Megastar Tarkan, yeniden sevenleriyle buluştu. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan megastarın 9 gündür devam eden konser serisine yaklaşık 50 bin kişi gelirken, biletler kısa sürede tükendi.

Megastar Tarkan, bitmeyen pozitif enerjisiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. 9 gündür devam eden konser serisinde tempoyu hiç düşürmeyen Tarkan, dün akşam yine sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Tarkan'a binlerce seveni eşlik etti. Bugüne kadar Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlayan Tarkan, seyircilerinin her biriyle göz göze, kalp kalbe iletişim kurarken, sık sık seyirciler arasındaki ünlü isimlere selam vermeyi de es geçmedi. 9 gündür devam eden konser serisinde ünlü şarkıcıyı yaklaşık 50 bin kişi dinledi.

Ünlü isimler de seyirciler arasında konseri izledi

Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında bu kez Demet Akbağ, Seda Sayan, Cem Hakko, Burcu Esmersoy, Danla Biliç, Cemal Can Canseven, Emircan İğrek ve Selin Yağcıoğlu yer aldı.

Efsaneleşen konser serisinde yarın son gün

Tarkan, konser serisine yoğun talep üzerine iki yeni tarih daha eklemişti. Megastar, bu serinin son konseriyle yarın bir kez daha sahne alacak. Projenin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan'a sahnede eşlik eden orkestrada elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ile Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz ve vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk yer alıyor.

En düşük bin 522 TL, en yüksek bilet ise 12 bin 600 TL'den satışa sunuldu. Biletler kısa sürede tükenince kara borsaya düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar

Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü! İşte ilk bulgu
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi 'After the Ayatollah' kapağıyla çıktı

Time yine mesaj peşinde! Düştükleri not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"