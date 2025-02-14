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Megastar Tarkan'dan romantik 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

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Megastar Tarkan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından eşi Pınar Tevetoğlu ile olan fotoğraflarının olduğu bir video paylaştı.

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından eşi Pınar Tevetoğlu ile fotoğraflarından oluşan bir videoyu paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

90'lı yıllardan beri Türkiye'nin en sevilen şarkıcıları arasında yer alan Megastar Tarkan, 2016 yılında hayranı olan Pınar Dilek ile hayatını birleştirmişti.

Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Tarkan, bebek bekledikleri haberini de Instagram hesabından paylaştığı o meşhur 'Evet doğru!' videosuyla açıklamıştı.

14 ŞUBAT'I ES GEÇMEDİ

Yıllardır mutlu bir aile hayatı olan ünlü isim, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü es geçmedi. Bir fan sayfasının hazırladığı videoyu paylaşan Megastar, eşine olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

Megastar Tarkan'dan romantik 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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