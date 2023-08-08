Maviye Sürgün'ün 9. bölümünde neler olacak?

Seval'in gelişi Ozan'ın dengesini bozar ve Ricardo'nun ölümü Ozan ve Defne'nin hakim karşısına çıkmasına neden olur. Ali, Ozan'ın planlarını ele geçirmek için harekete geçer.

Maviye Sürgün'ün 9. bölümünde; Seval'in gelişi Ozan'ın dengesini bozmuştur. Üstelik Seval, Ayda'm Otel'de kalmaktadır. Komada olan Ricardo'nun ölümü Ozan ve Defne'nin hakim karşısına çıkmasına neden olur.

Ali, Ricardo'nun uyuşturucu şebekesinde çalıştığını öğrenince bu işlerde parmağı olduğunu düşündüğü Ozan'ın peşine düşer. Ali, Defne ve Murat'ın da yardımıyla Ozan'ın planlarını ele geçirir.

Ozan'a büyük bir darbe vurmaya hazırlanan Ali bu defa istediğini elde edebilecek midir?