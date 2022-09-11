MasterChef yarışmacısı Hamza böbrek bekliyordu, herkesi üzen bir haber geldi

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından olan ve şu sıralar böbrek nakli bekleyen Hamza Mercimek'e annesinden böbrek nakil edilecekti. Ancak yaşanan uyumsuzluk nedeniyle ameliyat gerçekleştirilemedi. Bu haber de herkesi üzdü.

Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef'te boy gösteren isimlerden biri olan Hamza Mercimek'in böbreklerini kaybetmesi büyük üzüntüye neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde annesinden böbrek alacağı yönünde iyi bir haberle gündeme gelen Mercimek, son yaşanan gelişmeyle herkesi üzdü.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Somer Şef son bölümde Hamza'nın sağlığıyla ilgili son bilgileri verdi. Somer Şef yaptığı açıklamada, "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" dedi.

ARKADAŞLARINDAN DUYGULANDIRAN HAREKET

Ödül oyunu oynayacak yarışmacılar daha sonra bir araya geldi ve jüri üyelerine taleplerini açıkladı. Yarışmacılar Hamza için yarışacaklarını ve eğer olursa ödülü maddiyata çevirmek istediklerini söylediler.

Somer Şef, "Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin liralık para ödülü" açıklamasında bulundu.