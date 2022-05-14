MasterChef Türkiye kurgu mu? 140 bölüm yarışan Araz Aknam, her şeyi anlattı - Haberler

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Araz Aknam, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Uzun yıllar devam eden spor hayatından bahseden sevilen isim, yarışmadan yaşadıklarında, kendilerini her daim motive eden şeften ve aldığı tepkilerden bahsetti. Yaptığı yemeklerle hafızalara kazınan Aknam, pratik bir yemek tarifi vermeyi de ihmal etmedi.

Araz Aknam, Melis Yaşar'ın "Araz Aknam kimdir?", "Yarışmaya nasıl başladın?", "İran ve Türk mutfağı arasında en çok hangisini yapmak hoşuna gidiyor?, "MasterChef'te en zorlandığın yemek hangisiydi?", "MasterChef'te kurgu var mıydı?", "Yarışmadan kimlerle görüşüyorsunuz?" ve "Şeflerle aranız nasıldı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.