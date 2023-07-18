Masterchef Türkiye All Star'da yeni hafta başladı

Masterchef Türkiye All Star'da yeni hafta başladı. Yarışmacılar takım kaptanı olmak için Ali Nazik yemeğini yapmaya çalıştı. KAPTANLAR BELLİ OLDU. Şefler Ali Nazik'in yapımının ardından tadıma geçti. Mavi takım kaptanı için son ikiye Suna ve Eda kaldı. Mavi takım kaptanı Eda oldu. Eda yaptığı açıklamada, 'Şefim çok mutluyum. Geçen hafta ilk haftamızdı, eksiklerim hatalarım oldu mutlaka.' dedi. Eda, kırmızı takımın kaptanı olarak Barış'ı seçti. Barış yarışmaya yedeklerden bu hafta katılan isimdi. Eda ilk olarak takımına Çağatay'ı aldı. Barış ise ilk olarak Tahsin'i seçti. TAKIMLAR BELLİ OLDU. Mavi takımda yer alan isimler şöyle; Çağatay, Burcu, Sergen, Ayaz, Esra, Suna, Mert, Sefa, Rıfat. Kırmızı takımda yer alan isimler şöyle; Tahsin, Dilara, Büşra, Eray, Tanya, Batuhan, Gamze, Tolga, Berker. RIFAT'TAN SİTEM. Masterchef'te beraber yarışan Eda, Rıfat'ı en son seçti. Rıfat yaptığı açıklamada, 'En son beni seçti, ben kaptan olsam bunu yapar mıydım, asla yapmazdım. Eda abla ne olursa olsun benim can dostum.' dedi.