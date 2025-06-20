MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, 2025-2026 sezonunda da mutfak tutkunlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Jüri koltuklarında yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışmada, bu sezon da hem lezzet hem gerilim dozu yüksek anlar yaşanıyor. Ancak bu kez tartışmanın odağında yarışmacılar değil, şefler vardı.

"SON ÇALIŞTIĞIM YERDE MUTFAK ŞEFİYDİM" SÖZÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Yarışmacı Bilal'in, şeflerin kendisine yönelttiği "Son görevinde ne yapıyordun?" sorusuna "Mutfak şefiydim" yanıtını vermesi, stüdyoda hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Açıklamayı yetersiz bulan Mehmet Yalçınkaya, bu pozisyona ulaşmak için daha uzun bir geçmiş gerektiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı, "İyi yemek yapmak başka, iyi şef olmak başka. Mutfakta derinlik, tecrübeyle kazanılır. Dört yılda şef olunmaz, olunuyorsa bizim unvanımız ne?" ifadelerini kullandı. Somer Sivrioğlu ise tartışmanın büyümemesi adına, "Doğrusun Mehmedim, hep sen doğrusun" diyerek yanıt verdi. Tansiyonun yükseldiği anlarda ortamı yumuşatmak isteyen Somer Sivrioğlu, tartışmanın büyümemesi adına Mehmet Şef'e esprili bir dille yanıt vererek, "Doğrusun Mehmedim, hep sen doğrusun" ifadeleriyle durumu yatıştırmaya çalıştı.

SOMER ŞEF'TEN KARŞI GÖRÜŞ: "KABİLİYET AYRI BİR ŞEY"

Mehmet Şef'in bu çıkışına karşılık, Somer Sivrioğlu ise yetenek vurgusu yaptı. Sadece yıl değil, kişinin becerisi ve liderlik potansiyelinin de önemli olduğunu savunan Somer Şef, şu ifadeleri kullandı, "30 yıldır şeflik yapan ama mutfağımı emanet edemeyeceğim insanlar da tanıyorum. Ama dört-beş yılda çok yol kat etmiş, istekli ve becerikli şefler de gördüm. Herkesin kariyer rotası farklı." Somer Şef, küçük bir ekibi yöneten bir kişinin de şef olarak değerlendirilebileceğini, fakat görev tanımına göre unvanların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

"ŞEF Mİ, MUTFAK SORUMLUSU MU?" TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Tartışma burada bitmedi. Şefler, bu kez "Şef" unvanı kime verilir? sorusu üzerinden fikir ayrılığı yaşadı. Somer Şef, beş kişilik küçük bir kafede çalışan bir kişinin "şef" olarak adlandırılmasının uygun olmadığını, bunun yerine "mutfak sorumlusu" ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağını söyledi.