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MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor

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MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde Semih ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında tartışma çıkıyor. Semih'in karşı çıkmasına sinirlenen Yalçınkaya "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Haddini bil" diyor. Semih ise önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk ediyor.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ortalık fena karışıyor. Bölüm fragmanında Yalçınkaya ile Semih arasında tansiyon yükseliyor.

"YETER YA, BİZDEN DAHA MI İYİ BİLİYORSUN"

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden kırmızı takım yarışmacılardan Semih, yemekle ilgili "Ben yediğimde böyle değildi şef" deyince tansiyon bir anda yükseliyor. Semih'in sözlerine sinirlenen Yalçınkaya öfkeden deliye dönerek "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası 'Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle' diyorsun. Yeter ya! Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil" diyerek bağırıyor.

MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor

SEMİH STÜDYOYU TERK EDİYOR

Semih ise Mehmet Yalçınkaya'nın sözlerine sinirlenerek önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk ediyor. Arkadaşını sakinleştirmeye çalışan Kaan ise "Ne gerek var? Yapma çocuğum" ifadelerini kullanıyor. Semih'in yarışmadaki kaderi ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor

MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor
Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Mehmet Yalçınkaya MasterChef Televizyon Türkiye Magazin Kavga

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Yorumlar (8)

Tolğa SARI:

reytingler düşmüş tiyatro

84
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suskun çocuk null:

geri dönerse kurgu donmezse değil :)

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ARSLANOĞLU Hakan:

Mehmet şef çok haklı herkes yerini bilecek.

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ünal özer:

yemek bilen şef olan kim varsa şefler deliriyor semih iyi şefti yazık oldu. şefler daha önce elemelerde 3 tane şef gibi şefi kılçık sebebiyle elemişti. onlara çırak komi lazım şef ağır geliyor

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erkan yüksel:

bu acunun basına bır gelecek var zaten..ya survıvorda yada burda..bu adamlar kendını ne sanıyor cocuk azarlar gıbı ınsanları azarlıyorlar..ukala ukala tavırlar..

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2
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sağdan muhalif:

farkettiğim an kanalı değiştiriyorum. baydı artık kardeşim.

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Hikmet Tan:

Şu mehmet şefi alın ya sözde fakirlik ezginliğin içinden gelmiş kibir basmaktan başka bir şey değil

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Kadir Gndz:

Hiçbir bölümü tam izleyemedim. Yarışmacılar tam amatör, yeteneksiz.

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