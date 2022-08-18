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MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış

Magazin Haberleri

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldığı görüntüler olay oldu. Yarışmacıların bir hayli çekindiği Mehmet Şef'in bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri olarak yer alan Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programına katıldığı görüntüler yeniden gündem oldu.

YARIŞMADA YİNE ŞEF OLARAK YER ALDI

Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya da katılmıştı.Yarışma programının o dönem yayınlanan bölümlerde ünlü şefler yarışmacı olarak kozlarını paylaşmıştı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış

O DÖNEMKİ KADRODAKİ İSİMLER

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Mehmet Yalçınkaya MasterChef Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Çınar Saraç:

Bunlar şef falan değil bakma acun bunları meşhur etti ağızları dil yapıyor diye vs yemin ederim bunların aşçılıkla bir ilgisi bilgisi yok

Cevap Yaz 12 15 Yayından Kaldır
Ahmet Han:

:D

1 1 Yayından Kaldır
Aykut Mert:

Adamlar ömürlerini mesleğe vermiş. aşçılığa adamış sen kalkmış şef değil bunlar diyorsun. önce emeğe saygı duymayı öğren. şimdi ben sana insanlıkla alakan yok desem nasıl olur ?

3 16 Yayından Kaldır
500
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