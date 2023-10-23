MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Azize oldu

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Alican, Azize, Cemre, Kıvanç, Sergen, Eren ve Tanya arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun sonunda yarışmaya veda eden isim Azize oldu. Elendiğini duyunca gözyaşlarına boğulan Azize, "Rüyamda benim için yolun bittiğini görmüştüm" dedi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Alican, Azize, Cemre, Kıvanç, Sergen, Eren ve Tanya arasında eleme oyunlarında kıyasıya mücadele yaşandı. Gecenin sonunda rakiplerine göre en başarısız tabağı yapan Azize, MasterChef'e veda etti.

BALIK YAĞI VE TRÜFLE YEMEK YAPTILAR

Somer Şef'in 'Ben böyle pota görmedim. İki şampiyon, iki ikinci, bir de dördüncü var potada. Allah kolaylık versin' dediği potada yarışmacılar iki aşamalı oyunda ter döktü. Şefler, yarışmacılara ilk etapta balık yağı ve trüf vererek en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmalarını istedi. Oyunun sonunda başarılı olarak elemeden kurtulan isimler ise Sergen, Kıvanç ve Eren oldu.

AZİZE ELENDİĞİNİ DUYUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İkinci tura kalan Azize, Cemre, Tanya ve Alican ise Somer Şef'in tarifiyle Kadayıflı Karides yaptı. Gecenin sonunda rakiplerine göre en başarısız tabağı yapan Azize, MasterChef All Star hayallerine veda etti. Elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamayan Azize, "Rüya görmüştüm ve bu haftanın başından beri gideceğimi biliyordum. Bunu haftanın başında da Tahsin'e söylemiştim. Ben yolun bittiğini gördüm. Ben sadece hayata tutunma çabamı seviyorum. Çocuklarımı seviyorum, umarım onları için iyi bir anne olmuşumdur" dedi.