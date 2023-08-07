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MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Berker oldu

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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Çağatay, Mert, Esra, Tanya, Berker, Eray ve Eda arasında eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim Berker oldu.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Çağatay, Mert, Esra, Tanya, Berker, Eray ve Eda arasında yapılan iki aşamalı elemede yarışmaya veda eden isim Berker oldu.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

MasterChef 3. Sayfa Magazin Haberler

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