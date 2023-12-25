MasterChef All Star'a veda eden isim Batuhan oldu

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ın jüri üyesi olduğu MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Sergen, Esra, Eren ve Batuhan arasında yapılan elemede hayallerine veda eden isim Batuhan oldu.

EREN PUANLARI TOPLADI

Eleme kalan yarışmacılar gecenin ilk oyununda karnabahar ile muskat kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmaya çalıştı. Sürenin sonunda şeflerden en yüksek oyu alan isim Eren oldu. Yarışmacılar 2. turda Somer Sivrioğlu'nun Baked Alaska tarifini yaptı. Tadımların sonunda Eren 37, Sergen 43, Esra ise 36,5 puan alarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Batuhan ise şeflerden 34,5 puan alarak yarışma veda etti.

BATUHAN: KUPAYI KAÇIRDIM AMA ACUN MEDYA EKİBİYLE YENİ BİR YOLA ÇIKTIK

Yarışmayı 8. olarak tamamlayan Batuhan, veda konuşmasında "Bu sene benim için farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum. İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Sizlere ve ekibe daha yaklaştım. Acun Medya ekibiyle yeni bir yola çıktık. Elimden geldiği kadarıyla durmadan çalışmaya devam edeceğim. Belki burada bir yol kapandı ama inanıyorum ki çok yolum var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Her zaman kasmaktansa oluruna bırakmayı hedef aldım. Kapanış yaptım. Bundan başka pota oyunu yok. Teşekkür ederim, çok güzel vakit geçirdim. All Star yolculuğumun sonuna geldim. En başından sonuna kadar çok güzel zaman geçirdim" ifadelerini kullandı.