MasterChef 2022 Şampiyonu Metin Yavuz Evlendi

MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu Metin Yavuz, Ecem Eseler ile dünyaevine girdi. Nikah törenine diğer yarışmacılar da katıldı. Gelinin güzelliği büyük beğeni topladı.

Masterchef 2022 sezonunun şampiyon ismi Metin Yavuz, Ecem Eseler ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl nişanlanan çift, önceki gün gerçekleşen düğünleriyle ömür boyu sürecek mutluluklarına adım attı.

YARIŞMACI ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Nikah töreninde, MasterChef yarışmasının diğer dikkat çeken yarışmacılarından Barış, Burak Kaya, Ayaz, Kıvanç, Uğur Kardaş, Yiğit, Melih, Dilan ve Sergen de yer aldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Nikahın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, takipçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

GELİNİN GÜZELLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Metin Yavuz'un eşi Ecem Eseler'in gelinlik tarzı ve duru güzelliği ise takipçilerin beğenisini topladı. Sade ve zarif bir gelinlik tercih eden Ecem Eseler, göz kamaştırdı.