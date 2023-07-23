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Margot Robbie ve Ryan Gosling'in Başrolünde Olduğu Barbie Filmi Sinemalarda

Magazin Haberleri

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'Barbie' filmi gösterime girer girmez sinemaları ele geçirdi. Moda dünyası ise 'Barbie' tarzıyla adeta taze kan buldu. Gülben Ergen de dün akşam Alanya'da verdiği konsere sarı saçları ve Bekir Gökmen imzalı uzun mavi elbisesiyle 'Yerli Barbie' olarak çıktı. Alanya'nın Tokar Yaylası'nda binlerce kişilik bir kalabalığa şarkı söyleyen Gülben Ergen konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gülben Ergen'e ipek kozası tacı ve plaket takdim etti.

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı "Barbie" filmi gösterime girer girmez sinemaları ele geçirdi. Moda dünyası ise "Barbie" tarzıyla adeta taze kan buldu.

Gülben Ergen de dün akşam Alanya'da verdiği konsere sarı saçları ve Bekir Gökmen imzalı uzun mavi elbisesiyle "Yerli Barbie" olarak çıktı.

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Alanya'nın Tokar Yaylası'nda binlerce kişilik bir kalabalığa şarkı söyleyen Gülben Ergen konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gülben Ergen'e ipek kozası tacı ve plaket takdim etti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Margot Robbie Ryan Gosling Gülben Ergen Moda Magazin Haberler

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