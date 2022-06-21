Maral fırtınaya yakalandı

Karabük'te özel bir güzellik merkezinin açılışı için ünlü şarkıcıların sahne aldığı konser belli bir süre sonra kuvvetli rüzgardan etkilenerek erken sona erdi.

Özel bir güzellik merkezinin açılışı için Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte birbirinden ünlü şarkıcılar Karabük'e geldi. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy güzellik merkezinin açılış kurdelesini kesti. Halkı selamlayan Bülent Ersoy meydandan ayrıldıktan sonra ünlü şarkıcı Altay sahne alarak konser için gelen vatandaşları şarkılarıyla eğlendirdi. Altay'ın ardından Karabüklü şarkıcı Yalçın Erdem 'Güle Güle' isimli yeni şarkısını hemşerileri için söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı uyarı verdiği kentte ünlü şarkıcı Maral'ın sahne aldığı sırada kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sahnede oldukça zorlanan Maral, ilk şarkısının ardından sahneden inerek aracında fırtınanın dinmesini bekledi. Bir süre dinmesi için beklenen rüzgar etkisini sürdürürken, konser için alana gelen diğer sanatçı Deniz Seki ise aracında kendisini bekleyen bazı hayranları ile resim çektirdi. Fırtına ve şiddetli rüzgardan dolayı Maral ve Deniz Seki sahneye çıkamadan Karabük'ten ayrılmak zorunda kaldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Magazin