Manken ve oyuncu Karatay'a doğum günü sürprizi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin yaza merhaba partisine katılan manken, oyuncu Nefise Karatay, doğum günü sürprizi karşısında şok oldu.

Partiye Bora Gencer, Nefise Karatay gibi ünlü isimlerin yanı sıra siyaset, spor ve cemiyet hayatından da bir çok isim katıldı. Kabakum plajında düzenlenen partide ünlü manken ve oyuncu Nefise Karatay'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pastasını üfleyip kesen Karatay 47 yaşına girdi. Güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştıran Karatay'la beraber kızı Maya da annesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Beraber üfledikleri mumların ardından Karatay yakın dostlarıyla eğlenmeye devam etti. - MUĞLA