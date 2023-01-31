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Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı

Magazin Haberleri

Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla Maldivler'e tatile giden başarılı oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. 46 yaşındaki Topal'ın bikinili pozlarına "Genç kızlara taş çıkartırsın" yorumları yapıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, okulların tatile girmesiyle ailesi ve arkadaşlarıyla soluğu Maldivler'de aldı. Tatilin tadını çıkaran Topal, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü isim beyaz bikinisiyle ailesiyle plajda poz verdi. Fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Topal, "Mutlu haftalar" notunu yazdı. Topal daha sonra arkadaşlarıyla havaya zıpladığı bir kareyi yayınladı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki Topal için "Genç kızlara taş çıkartıyorsun" yorumları yapıldı.

İşte Zuhal Topal'ın tatil pozları...

Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı

Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Zuhal Topal Cinsellik Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Onder Yildiz:

2.ci fotoğraf ortadaki ise dediğiniz kişi tmmda ,diğerleri ise salla)

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Naci Büyükkal:

ahzab suresi / 59. ayet der ki; ey peygamber! hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. şüphesiz allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

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virtueslife:

la bu kadın 46 tıysa bizim evdeki ne ? :D

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