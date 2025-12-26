Haberler

Mahsun Kırmızıgül, Günay Restaurant İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor

Mahsun Kırmızıgül, Günay Restaurant İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor
Güncelleme:
27 Aralık Cumartesi akşamı ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Günay Restaurant İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor.

Günay Restaurant İstanbul, 27 Aralık Cumartesi akşamı misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Mahsun Kırmızıgül en güzel şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Eşsiz sahne performansı, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir atmosferle dolu bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Günay Restaurant İstanbul

Tarih: 27 Aralık Cumartesi

Rezervasyon: 0212 230 3333 • 0532 443 3333

