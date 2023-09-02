Mahsun Kırmızıgül, evlilik sorusuna cevap verdi

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna 'Bir daha asla evlenmem' diyerek o defteri kapattığını söyledi. Ayrıca, Kırmızıgül, Kürt sorusuyla ilgili de tepki gösterdi.

Kırmızıgül, "tekrar evlilik var mı" sorusuna ise " Bir daha asla evlenmem" diyerek o defteri kapadığını söyledi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül kendisine yöneltilen Kürt sorusu türkücüyü çok kızdırdı. Sosyal medya üzerinden 10 soru alan Kırmızıgül " Türk müsün Kürt müsün" sorusuna kızdı. Ünlü türkücüye yönetilen soruya " İnsanım " cevabını verdi.

ARTIK EVLENMEM

Mahsun Kırmızıgül'e yöneltilen evlilik sorusuna ise ünlü sanatçı" Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum" diye cevap vererek evlilik defterini kapattığını duyurdu. Ünlü türkücü bir daha evlenmeyeceğini kendi seslendirdiği türküsü " Evlenmem"i de eklemeyi ihmal etmedi.