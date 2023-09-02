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Mahsun Kırmızıgül, evlilik sorusuna cevap verdi

Magazin Haberleri

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna 'Bir daha asla evlenmem' diyerek o defteri kapattığını söyledi. Ayrıca, Kırmızıgül, Kürt sorusuyla ilgili de tepki gösterdi.

Kırmızıgül, "tekrar evlilik var mı" sorusuna ise " Bir daha asla evlenmem" diyerek o defteri kapadığını söyledi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül kendisine yöneltilen Kürt sorusu türkücüyü çok kızdırdı. Sosyal medya üzerinden 10 soru alan Kırmızıgül " Türk müsün Kürt müsün" sorusuna kızdı. Ünlü türkücüye yönetilen soruya " İnsanım " cevabını verdi.

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ARTIK EVLENMEM

Mahsun Kırmızıgül'e yöneltilen evlilik sorusuna ise ünlü sanatçı" Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum" diye cevap vererek evlilik defterini kapattığını duyurdu. Ünlü türkücü bir daha evlenmeyeceğini kendi seslendirdiği türküsü " Evlenmem"i de eklemeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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