Mahkeme, ailenin itirazını reddederek Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine karar verdi - Haberler

Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan ve 'garip' mahlasıyla birçok şiir yazan usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını beyaz perdeye taşınmak istedi. Ancak Ertaş'ın ailesi, babalarının film yapılmaması konusunda vasiyeti olduğu gerekçesi ile konuyu mahkemeye taşımıştı.

MAHKEME AİLENİN İTİRAZINI REDDETTİ

Medya Ankara'da yer alan habere göre; mahkeme, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenlerinin anlatılacağı filmle ilgili kararını verdi. Mahkeme, filmin çekimlerine yapılan itirazı reddederek filmin çekilebileceğine hükmetti.

FİLMİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Abdal geleneğinin de aktarılacağı filmde, senaryo Fulya Özcan ve Mert Dikmen'e ait olacak. Bu sene ekim ayında vizyona girmesi planlanan filmde Ertaş'ın gençliğini Bektaş Dolu, ilerleyen yaşlarını ise Ramazan Bağgül oynayacak. Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan, 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş'ın çekimleri başladı.