Magazinkolik Özel Haber/ Müge Anlı… BABAYI MEZARA KARDEŞİNİ BALAYINA YOLLADI!

Magazinkolik.com'un aldığı duyumlara göre Müge Anlı'nın annesi Ayten Sevinç yıllardır çocuklarını babalarına düşman yetiştirmiş.

Öyle bir düşmanlık ki 28 yıldır Müge Anlı babasıyla görüşmemiş.

Baba prostat kanseri olduktan sonra evlatlarını görmek istemiş ama maalesef başarılı olamamış.

Üstüne üstlük ardından koah hastalığına yakalanınca durumu iyice kötüleşmiş.

İhsan Anlı torunlarını da hiç görmemiş ve tanışmammış. Lidya Müge Akdağ dedesiyle cenazesinde tanışmış.

Yüzünü görmeden. Yakınları Müge Anlı'ya oldukça kızgın.

Baba ölüm döşeğinde iken iki düğün birden yapılmış birincisi Müge Anlı'nın nikahı ikincisi kardeşi Mert Efe'nin nikahı.

Mert Efe babasının cenazesine bile gitmemiş sebebi balayında olmasıymış.

Anlaşılan Türkiye'nin bir çok aile dramını ekranlar önüne seren Müge Anlı'nın kendi aile dramı da reyting şampiyonu olacak cinsten.