Magazinkolik Özel Haber / Ferhat Göçer... TOKAT GİBİ CEVAP!

Şarkılarına ve karakterine önem verdiğimiz sanatçı İlhan İrem'in ölümü sanat camiasının yanı sıra biz magazin gazetecilerini de yasa boğdu.

Özellikle onun şarkılarıyla büyüyen bir kesim adeta kahroldu.

Ölümünün ardından Zeynep Beşerler'in paylaşımı bizleri ve sevenlerini daha da üzdü.

Durum böyle olunca bir araştırma yapalım dedik, aldığımız duyumlara göre;

"3 yıldır bütün masrafları(5 milyon TL civarı) MSG Sağlık sigortası tarafından karşılandığını,

Hastalığın başından sonuna kadar değerli sanatçımızın yanında olduklarını söylediler.

'Ne yapmalıydık kapı kapı dolaşıp biz İlhan İrem'e yardım ediyoruz ona destek oluyoruz mu deseydik.

Lütfen paylaşımlarımızı yaparken geride kalanları da düşünerek yapalım.

Giden değeriyle gitti kalanları değersizleştirmeyelim" dedikleri gelen duyumlar arasında....