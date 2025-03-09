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Magazin Bahane masasında Nevra Serezli'nin Türkan Şoray ile ilgili sözleri tartışıldı

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Magazin Bahane programında, Yeşilçam'ın iki usta ismi Nevra Serezli ve Türkan Şoray hakkındaki değerlendirmeler masaya yatırıldı. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Nevra Serezli'nin Türkan Şoray'ın makyajına 'hiç tipim değil' dediğini aktardı. Hakan Solaker, iki ismin farklı alanlarda öne çıktığını belirtti. Türkan Şoray'ın Yeşilçam'daki yeri ve Nevra Serezli'nin kariyeri hakkında dikkat çeken yorumlar yapıldı. İki ismin farklı hayat koşullarında kariyerlerini inşa ettiği vurgulandı.

Haberler.com stüdyosunda Sunucu/Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ile Gazeteci/TV Yorumcusu Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, Yeşilçam'ın iki usta ismi Nevra Serezli ve Türkan Şoray hakkındaki değerlendirmeler gündem oldu. Nevra Serezli'nin, Türkan Şoray'ın makyajıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

Gökay Kalaycıoğlu, "Nevra Serezli, Türkan Şoray'ın makyajına 'hiç tipim değil' demiş," diyerek sözlerine başladı. Bu sözlerin ardından Hakan Solaker, "Nevra Serezli tiyatronun en büyük isimlerinden, Türkan Şoray ise Türk sinemasının sultanı oldu," diyerek iki ismin farklı alanlarda öne çıktığını belirtti.

Magazin Bahane masasında Nevra Serezli'nin Türkan Şoray ile ilgili sözleri tartışıldı

"TÜRKAN ŞORAY VE NEVRA SEREZLİ FARKLI MÜCADELELER VERDİ"

İki ismin farklı hayat koşullarında kariyerlerini inşa ettiği de vurgulandı. "Nevra Serezli daha aristokrat ve akademik bir çevrede yetiştirildi, Türkan Şoray ise yokluktan geldi ve daha sert bir kariyer savaşı verdi," diyen Gökay Kalaycıoğlu, Türkan Şoray'ın hayatta kalma mücadelesinin kariyerine olan etkisini dile getirdi.

"TÜRKAN ŞORAY İRİ GÖZLÜ OLDUĞU İÇİN MAKYAJI BELİRGİNDİ"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Türkan Şoray zamanında hafif kadın rollerini abarttı mı?" sorusuna Hakan, "Kısa bir dönem oynadı ama o makyaj o dönemin modasıydı" yanıtını verdi. Şu anki dizilerde bile benzer sahnelerin nadir olduğunu belirten Solaker, Türkan Şoray'ın öne çıkan özelliklerinden birinin iri gözleri olduğunu ve makyaj tarzının da bununla ilgili olduğunu vurguladı.

"NEVRA SEREZLİ EVLENMESEYDİ BEŞ YAPRAKLI YONCA OLURDU"

Hakan Solaker, Nevra Serezli'nin oyunculuk yeteneğinin tartışılmayacağını belirterek, "Metin Serezli ile evli olmasaydı beş yapraklı yonca olurdu. Çok güzel ve bir o kadar da donanımlı bir kadın." ifadesini kullandı. Türkan Şoray'ın yoksulluktan geldiğini ve şöhretini sürdürebilmek için daha sert bir mücadele verdiğini belirten Kalaycıoğlu, Nevra Serezli'nin ise tiyatro ve sinema arasında denge kurmaya çalıştığını söyledi.

Magazin Bahane masasında Nevra Serezli'nin Türkan Şoray ile ilgili sözleri tartışıldı
Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
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