Magazin Bahane masasında Dilan Polat'ın paylaşımları gündemde: Böyle yas mı olur?

Magazin Bahane masasında Dilan Polat'ın paylaşımları gündemde: Böyle yas mı olur?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Magazin Bahane masasında Dilan Polat'ın paylaşımları gündemde: Böyle yas mı olur?
Haber Videosu

Nihal Candan'ın vefatı sonrasında Dilan Polat ve Bahar Candan'ın tutumu Magazin Bahane programında ele alındı. Programda Dilan Polat'ın psikiyatri kliniğinde haftalık tedavi gördüğü ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Polat'ın ruh sağlığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Hakan Solaker ise Polat'ın sosyal medya bağımlılığına vurgu yaptı.

Gündemin en çarpıcı olaylarından biri olan Nihal Candan'ın vefatı sonrası, Dilan Polat ve Bahar Candan'ın tutumu Magazin Bahane programında ele alındı. Programda özellikle Dilan Polat'ın ruhsal durumu ve tedavi süreci öne çıktı. Gökay Kalaycıoğlu, Dilan Polat'ın psikiyatri kliniğinde haftalık tedavi gördüğünü açıklarken, Hakan Solaker ise sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti.

"DİLAN POLAT PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE TEDAVİ ALTINDA"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Dilan Polat'ın ruh sağlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Dilan Polat, psikiyatri kliniğinde haftanın bir günü 'tedavi' altında tutuluyor. Zaten oraya git gel mimleniyorlar. Anladığım kadarıyla o hastanenin inişi çıkışı esnasında korumada orada vuruluyor." Bu sözler, hem Polat ailesinin güvenlik sorunlarına hem de Dilan Polat'ın ruhsal çöküntüsüne dair dikkat çekici bir tablo çizdi.

Magazin Bahane masasında Dilan Polat'ın paylaşımları gündemde: Böyle yas mı olur?

"KRİZ ÇIĞLIKLARI ATAN KADINDAN ESER YOK"

Kalayıcıoğlu, Bahar Candan'ın çelişkili davranışlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:"Tabutun başında feryat eden, bir önceki gün kriz çığlıkları atan kadından eser yok. Bahar Candan'dan bahsediyorum." Kalayıcıoğlu ayrıca Candan ailesinin hastane sürecindeki yokluğuna da dikkat çekti: "Pınar Kerimoğlu gidiyor hastaneye, anne ve Bahar Candan yok. Nerede çıkıyorlar? Alışverişte."

"ENGİN, DİLAN'IN TELEFONUNU ALMALI"

Gazeteci Hakan Solaker ise Dilan Polat'ın sosyal medya bağımlılığına vurgu yaptı: "Engin, Dilan Polat'ın elinden çok ciddi telefonu alsın, onun bir uzvu olmuş o." Polat'ın psikolojik durumu kadar, dijital yaşamla kurduğu bağ da programın öne çıkan başlıklarındandı.

Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.