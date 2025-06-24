Magazin Bahane masasında Dilan Polat'ın paylaşımları gündemde: Böyle yas mı olur?

Gündemin en çarpıcı olaylarından biri olan Nihal Candan'ın vefatı sonrası, Dilan Polat ve Bahar Candan'ın tutumu Magazin Bahane programında ele alındı. Programda özellikle Dilan Polat'ın ruhsal durumu ve tedavi süreci öne çıktı. Gökay Kalaycıoğlu, Dilan Polat'ın psikiyatri kliniğinde haftalık tedavi gördüğünü açıklarken, Hakan Solaker ise sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti.

"DİLAN POLAT PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE TEDAVİ ALTINDA"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Dilan Polat'ın ruh sağlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Dilan Polat, psikiyatri kliniğinde haftanın bir günü 'tedavi' altında tutuluyor. Zaten oraya git gel mimleniyorlar. Anladığım kadarıyla o hastanenin inişi çıkışı esnasında korumada orada vuruluyor." Bu sözler, hem Polat ailesinin güvenlik sorunlarına hem de Dilan Polat'ın ruhsal çöküntüsüne dair dikkat çekici bir tablo çizdi.

"KRİZ ÇIĞLIKLARI ATAN KADINDAN ESER YOK"

Kalayıcıoğlu, Bahar Candan'ın çelişkili davranışlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:"Tabutun başında feryat eden, bir önceki gün kriz çığlıkları atan kadından eser yok. Bahar Candan'dan bahsediyorum." Kalayıcıoğlu ayrıca Candan ailesinin hastane sürecindeki yokluğuna da dikkat çekti: "Pınar Kerimoğlu gidiyor hastaneye, anne ve Bahar Candan yok. Nerede çıkıyorlar? Alışverişte."

"ENGİN, DİLAN'IN TELEFONUNU ALMALI"

Gazeteci Hakan Solaker ise Dilan Polat'ın sosyal medya bağımlılığına vurgu yaptı: "Engin, Dilan Polat'ın elinden çok ciddi telefonu alsın, onun bir uzvu olmuş o." Polat'ın psikolojik durumu kadar, dijital yaşamla kurduğu bağ da programın öne çıkan başlıklarındandı.