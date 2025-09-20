Magazin Bahane'de Yasemin Ergene-İzzet Özilhan boşanması ve perde arkası konuşuldu
Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın boşanmasını yorumladı. Programda cimri koca tartışmasından evlilikteki anlaşmazlıklara, aldatma iddialarından bastırılmış duygulara kadar pek çok konu masaya yatırıldı. Özilhan cephesi ise iddiaları reddetti.
GÖKAY KALAYCIOĞLU: ERKEK KAZANDIĞINI KADINIYLA PAYLAŞIYORSA KIYMET VERİYORDUR
Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın boşanmasını masaya yatırdı. Cimri koca tartışmasından evlilikteki anlaşmazlıklara kadar gündemde öne çıkan konular değerlendirildi. Kalaycıoğlu, "Erkek kazandığını kadınıyla paylaşıyorsa kıymet veriyordur" ifadeleriyle dikkat çekti.
HAKAN SOLAKER: YASEMİN 14 YIL BOYUNCA BASTIRILMIŞ DUYGULARINI ŞİMDİ DIŞA VURUYOR
Programda ayrıca Yasemin Ergene'nin oyunculuk kariyeri ve evlilik sürecinde yaşadığı zorluklar konuşuldu. Solaker, "Yasemin 14 yıl boyunca bastırılmış duygularını şimdi dışa vuruyor" diyerek oyuncunun yeniden ekrana dönme ihtimalinin güçlü olduğuna dikkat çekti. Evlilikteki anlaşmazlıklar ve aldatma iddiaları ise Özilhan cephesinden reddedildi.