Mabel Matiz'in yeni klibi beğeni topladı

Ünlü popçunun klibindeki görüntüler ve ağlaması dikkat çekti. Sinan Akçıl'ın eleştirileriyle başlayan polemik devam ediyor.

Ünlü popçunun klibindeki görüntüler de yine uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor. Bu arada sanatçının klipte ağlaması ise dikkat çekti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Mabel Matiz'den yeni klip geldi . Sinan Akçıl'ın hedefindeki şarkıcıların başında gelen Mabel Matiz'in yeni klibi beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken sanatçının ağlaması dikkat çekti.

POLEMİĞİ BAŞLATAN CÜMLELER

Sinan Akçıl' "Benim yapım sanat dünyasındaki gevşeklikleri kabul etmiyor. Erkek popçuyla kadın popçunun kıyafeti sahnede ayırt edilmeli. Transparan giyinen erkek popçular bana gevşek geliyor. Ojeyi kız arkadaşımda görmek isterim, rakibim erkek popçuda değil. Büyük rezalet!" açıklaması popçular arasında tartışmalara neden olmuştu.