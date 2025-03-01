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Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

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Kısa süre önce saç estetiği yaptırdığını açıklayan ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in son görüntüsü, sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, son halini Instagram hesabından paylaştı. Kısa süre önce saç estetiği yaptırdığını açıklayarak, "Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım" diyen şarkıcının yeni imajı dikkat çekti.

Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İŞTE MABEL MATİZ'İN SON HALİ

Matiz'in son hali genel olarak beğenilirken, eleştirenler de oldu. Matiz'e sosyal medyada, "Eski hali daha iyiydi", "Kendine bunu niye yaptın?", "Fena olmamış", "Beğendim" yorumları geldi.

Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMurat Murat:

tam 10 dk dır ağzım açık kaldı. zorluyorum ama kapanmıyor.

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Topa benziyordu, yine topa benziyor:) Nerede değişim?

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kedi miyavlaması bunun sesinden 500 defa daha huzur verici ..

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMurat saritas:

korosbuya benzemiş

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

insanlar neden popüler olunca tipiyle saçi başı ile oynar anlamıyorum eski hali daha iyidi

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıTolga H:

Antalyada tatildeyken bu beyefendinin erkek arkadaşıyla dudak dudağa öpüştüğüne şahit olmuştum. Ben kimim ki yargılayıp diyip tatilime uzak bir yerde devam ettim

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Haber Yorumlarıorhan duz:

İğrenç biri iğrenç sesi var

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Vaaaay, azimiz acik kaldi

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Haber Yorumlarıyakup-dadas:

tüh yaaa of offf agzim acikta kaldı yanlışlıkla yagmur suyu içtim orucum kaçtı

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Haber YorumlarıAbdullah Kara:

Gözlerine bakılırsa karaciğer sıkıntılı, alkolu çok içiyor iki gözümün çiçeği

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