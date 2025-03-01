Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi
Kısa süre önce saç estetiği yaptırdığını açıklayan ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in son görüntüsü, sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, son halini Instagram hesabından paylaştı. Kısa süre önce saç estetiği yaptırdığını açıklayarak, "Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım" diyen şarkıcının yeni imajı dikkat çekti.
İŞTE MABEL MATİZ'İN SON HALİ
Matiz'in son hali genel olarak beğenilirken, eleştirenler de oldu. Matiz'e sosyal medyada, "Eski hali daha iyiydi", "Kendine bunu niye yaptın?", "Fena olmamış", "Beğendim" yorumları geldi.