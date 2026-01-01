LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan ve sahnede performans sergileyen LvbelC5 salonu coştururken, jüri koltuğunda oturan Gupse Özay'ın ekrana yansıyan mimikleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

"COOOK PARDON" SALONU COŞTURDU

LvbelC5, programda "COOOK PARDON" adlı şarkıyı seslendirdi. Yaşı küçük konukların bile şarkıyı ezbere bilip eşlik etmesi dikkat çekerken, parça kısa sürede stüdyoda coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Performans boyunca salonun enerjisi yükseldi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

KAMERALAR GUPSE ÖZAY'A DÖNDÜ

Şarkı sırasında kameraların sık sık Gupse Özay'a dönmesi, izleyicilerin ilgisini çeken anların yaşanmasına neden oldu. Hadise ve Murat Boz'un şarkıya hem dans, hem de söyleyerek eşlik ettiği sırada Özay'ın şaşkınlık, tebessüm ve anlamaya çalışan ifadeleri, ekran başındaki izleyiciler tarafından da fark edildi.

"HEPİMİZİ TEMSİL ETTİ" YORUMLARI

Programın ardından sosyal medya kullanıcıları, Gupse Özay'ın mimiklerini kendi izleme halleriyle özdeşleştirerek çok sayıda esprili paylaşım yaptı. "Biz de LvbelC5'i aynen Gupse Özay gibi izliyoruz", "Gupse Özay hepimizi temsil etti" ve "Ekrandaki mimikler, evdeki halimiz" yorumları kısa sürede yayıldı.

Özay'ın performans sırasında ekrana yansıyan görüntüleri, caps ve kısa videolara dönüştürüldü. Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken, yılbaşı programının en eğlenceli anları arasında yerini aldı.