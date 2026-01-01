Haberler

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahne alan LvbelC5, performansıyla salonu hareketlendirirken, jüri üyesi Gupse Özay'ın kameraya yansıyan mimikleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Özay'ın mimiklerini kendi izleme halleriyle özdeşleştirerek esprili paylaşımlar yaptı.

O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan ve sahnede performans sergileyen LvbelC5 salonu coştururken, jüri koltuğunda oturan Gupse Özay'ın ekrana yansıyan mimikleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

"COOOK PARDON" SALONU COŞTURDU

LvbelC5, programda "COOOK PARDON" adlı şarkıyı seslendirdi. Yaşı küçük konukların bile şarkıyı ezbere bilip eşlik etmesi dikkat çekerken, parça kısa sürede stüdyoda coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Performans boyunca salonun enerjisi yükseldi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

KAMERALAR GUPSE ÖZAY'A DÖNDÜ

Şarkı sırasında kameraların sık sık Gupse Özay'a dönmesi, izleyicilerin ilgisini çeken anların yaşanmasına neden oldu. Hadise ve Murat Boz'un şarkıya hem dans, hem de söyleyerek eşlik ettiği sırada Özay'ın şaşkınlık, tebessüm ve anlamaya çalışan ifadeleri, ekran başındaki izleyiciler tarafından da fark edildi.

"HEPİMİZİ TEMSİL ETTİ" YORUMLARI

Programın ardından sosyal medya kullanıcıları, Gupse Özay'ın mimiklerini kendi izleme halleriyle özdeşleştirerek çok sayıda esprili paylaşım yaptı. "Biz de LvbelC5'i aynen Gupse Özay gibi izliyoruz", "Gupse Özay hepimizi temsil etti" ve "Ekrandaki mimikler, evdeki halimiz" yorumları kısa sürede yayıldı.

Özay'ın performans sırasında ekrana yansıyan görüntüleri, caps ve kısa videolara dönüştürüldü. Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken, yılbaşı programının en eğlenceli anları arasında yerini aldı.

500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bumu müzik kapı gıvırtısı bundan iyidir rezillik

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihlari:

yapçağınız haberin taaa @mınakoyayım

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

haberin içeriğine göre baktım video ya güphe miniklerini göremedim yapacağınız haberin içine

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgun Koç:

müziği yapana birşey dememde dinleyenlere varyaaaa :))

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurilhan89:

ikiside gereksiz ünlü

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

