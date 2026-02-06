Haberler

Karadeniz Ereğli'de unutulmaz konser

Karadeniz Ereğli'de unutulmaz konser
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen konserde, sahne adıyla Lvbel C5 olarak bilinen Süleyman Burak Bodur, hayranlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi ve izleyicilerle etkileşimde bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen konserde, Süleyman Burak Bodur, sahne adıyla Lvbel C5, hayranlarıyla buluştu. Konsere özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

3M organizasyon firması tarafından organize edilen konserde sahne alan sanatçı; yaklaşık bir saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran gençler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Enerjik sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, konser boyunca izleyicilerle sık sık iletişim kurarken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Konser, sorunsuz bir şekilde sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu