Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve "Kandıralı Ferdi" olarak tanınan Ferdi Gülezen, bu kez lüks aracıyla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar eğlenceli yorumlar yapmaktan geri durmadı:

Şarkı sözlerini yanlış söyleyerek lüks arabaya kadar geldik, helal olsun!

Bunu da yanlış sürme abi

Adamın kariyer planı bizden iyi!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TAHLİYE OLMUŞTU

Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve 3 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, geçtiğimiz günlerde Kandıra'daki Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olmuştu.