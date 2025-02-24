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Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

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Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve "Kandıralı Ferdi" olarak tanınan Ferdi Gülezen, sevgilisiyle lüks bir aracın direksiyonunda yolculuk ederken görüntülendi.

Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve "Kandıralı Ferdi" olarak tanınan Ferdi Gülezen, bu kez lüks aracıyla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar eğlenceli yorumlar yapmaktan geri durmadı:

  • Şarkı sözlerini yanlış söyleyerek lüks arabaya kadar geldik, helal olsun!
  • Bunu da yanlış sürme abi
  • Adamın kariyer planı bizden iyi!

Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TAHLİYE OLMUŞTU

Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve 3 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, geçtiğimiz günlerde Kandıra'daki Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olmuştu.

Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ülkenin hali acınacak haldeyiz yemın ederım bunu binlerce insan takıp ediyor bırde

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Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

bu adamı dil kurumunun başına geçirmek lazım

Yorum Beğen16
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Haber Yorumları9zq2v4nz2r:

esc

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Haber YorumlarıMGk:

Kumar, Uyuşturucu ve fuhuş sektörü ayrılmaz

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Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

sevgilimi escortmu

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