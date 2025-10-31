Haberler

Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli
Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Uruguaylı yıldız, bu kez bir çiçekçiyle yaşadığı ilginç diyalogla dikkat çekti. "I love you, money" diyerek futbolcudan para isteyen satıcı, isteği geri çevrilince aracın önünü kesti. Basın mensuplarının araya girmesiyle gerginlik son buldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Son dönemde adı sık sık aşk iddialarıyla anılan ünlü futbolcu, bu kez alışılmadık bir olayla gündeme geldi.

DEVRİM ÖZKAN VE RABİA SOYTÜRK İDDİALARI

Uzun süre birlikte olduğu oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisini defalarca sonlandırıp barışan Torreira, geçtiğimiz haftalarda bu kez Teşkilat dizisinin başarılı oyuncusu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Soytürk, çıkan bu haberleri yalanlayarak söylentilere net bir şekilde son vermişti.

BEBEK'TEÖNÜNÜ KESTİ

Önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte bir mekândan çıkan Torreira, aracına bineceği sırada bir çiçekçiyle kısa süreli bir gerginlik yaşadı. "I love you, money" diyerek futbolcudan para isteyen satıcı, isteği karşılık bulmayınca aracın önünü kesti. Çiçekçi, "Vallahi çıkmam!" diyerek kollarını iki yana açtı. Basın mensuplarının araya girmesiyle olay büyümeden son buldu.

SORULARA GÜLÜMSEMEYLE KARŞILIK VERDİ

Olayın ardından gazetecilerin "Rabia Soytürk ile aşk yaşıyor musunuz?" sorularını yönelttiği Torreira, yalnızca gülümsemekle yetindi. Ünlü futbolcu, herhangi bir açıklama yapmadan aracına binerek arkadaşlarıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.

