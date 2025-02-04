Love Island'da şaşırtan anlar: Ekin Su, arkadaşının sevgilisiyle öpüştü

Love Island'da oynanan son oyun, heyecan verici anlar yaşattı. Yarışmacıların karşı cinsin kalp atışlarını hızlandırmaya çalıştığı oyunda, önceki sezon galibi Ekin Su tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Yarışmada şeytan kostümüyle sahneye çıkan Ekin Su, önce Elma Pazar'ın partneri Sammy Root'u öptü. Ardından Curtis Pritchard ile öpüştü. Bu duruma şaşıran diğer erkek yarışmacılar yerlerinden kalkarak oradan uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada olay büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar "Curtis ve Ekin-Su birbirini çılgınca öptü" ve "Bu ikili çok yoğun" gibi yorumlarda bulundu.

All Stars villasında çalkantılı bir ilişki yaşayan ikili, Ekin-Su'nun 2. günde villaya gelmesiyle bir araya gelmişti. Ancak Curtis'in gönlünün Danielle Sellers'a kayması, ilişkilerini olumsuz etkilemişti.