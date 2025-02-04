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Love Island'da şaşırtan anlar: Ekin Su, arkadaşının sevgilisiyle öpüştü

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Love Island'ın yarışmacıların karşı cinsin kalp atışlarını hızlandırmaya çalıştığı oyununda şaşırtan anlar yaşandı. Önceki sezon galibi Ekin Su, şeytan kostümüyle sahneye çıktı ve önce Sammy Root'u, ardından da Curtis Pritchard'i öptü.

Love Island'da oynanan son oyun, heyecan verici anlar yaşattı. Yarışmacıların karşı cinsin kalp atışlarını hızlandırmaya çalıştığı oyunda, önceki sezon galibi Ekin Su tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Yarışmada şeytan kostümüyle sahneye çıkan Ekin Su, önce Elma Pazar'ın partneri Sammy Root'u öptü. Ardından Curtis Pritchard ile öpüştü. Bu duruma şaşıran diğer erkek yarışmacılar yerlerinden kalkarak oradan uzaklaştı.

Love Island'da şaşırtan anlar: Ekin Su, arkadaşının sevgilisiyle öpüştü

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada olay büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar "Curtis ve Ekin-Su birbirini çılgınca öptü" ve "Bu ikili çok yoğun" gibi yorumlarda bulundu.

All Stars villasında çalkantılı bir ilişki yaşayan ikili, Ekin-Su'nun 2. günde villaya gelmesiyle bir araya gelmişti. Ancak Curtis'in gönlünün Danielle Sellers'a kayması, ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

Love Island'da şaşırtan anlar: Ekin Su, arkadaşının sevgilisiyle öpüştü
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Hayvanlar aleminin haberini neden yayınlıyor sunuz

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Awwkk ors

Yorum Beğen5
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