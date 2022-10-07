Live From Konya Fest'e Yıldız Tilbe Damgası

Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye'yi dolaşan "Live From Fest" serisi İstanbul, Ankara, Samsun ve Antalya'nın ardından Konya ile devam ediyor. Live From Konya Fest dün gece Osman Şahin, Gökcan Sanlıman, Tuğkan ve Yıldız Tilbe konserleri ile Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde başladı. Festivalin ilk gününe Yıldız Tilbe damgasını vurdu. İşte detaylar...

Live From Konya Fest'in ilk gününde konserler genç müzisyen Osman Şahin ile başladı. Ekim ayında kendi yazdığı şarkıları müzikseverler ile buluşturacak olan Osman Şahin ilk konserini memleketi Konya'da verdi.

Festival Gökcan Sanlıman performansı ile devam etti. Seyirciler Gökcan Sanlıman'a isminin yazılı olduğu Konyaspor forması hediye etti.

"ONLARI GÜLER YÜZLERİYLE HATIRLAMALIYIZ"

Son dönemin öne çıkan müzisyenlerinden Tuğkan yeni şarkı heyecanını Live From Konya Fest'te seyircisi ile paylaştı. Bugün yayınlanan "Özledim" şarkısını ilk kez sahnede söyleyen Tuğkan, kaybettiğimiz futbolcu Ahmet Çalık ve müzisyen Onur Şener'i "Onları güler yüzleriyle hatırlamalıyız." diyerek andı.

FESTİVALİN İLK GÜNÜNÜN FİNALİNİ YILDIZ TİLBE YAPTI

Festivalin ilk gününün finalini Yıldız Tilbe yaptı. Binlerce kişinin izlediği sanatçı, söylediği şarkılar ve kışlık stili ile de dikkat çekti. Konseri boyunca yerinde hiç durmayan Yıldız Tilbe'ye Konya adeta koro oldu.

Kendi uyarladığı gri tulumu ile sahneye çıkan Tilbe, "Ben hep çok üşüyorum." diyerek montunu ve evde de kullanılan botlarını giymeyi ihmal etmedi.

Konyalılar bu hafta sonu Live From Konya Fest kapsamında farklı sanatçıların konserlerinde buluşmaya devam edecek.

Live From Konya Fest Programı;

- 7 Ekim 2022 Cuma - Hande Mehan, LVBL C5, Eypio, Funda Arar.

- 8 Ekim 2022 Cumartesi - Kardelen, Sena Şener, Tan Taşçı.

- 9 Ekim 2022 Pazar - Batu Akdeniz, Can Gox, Gripin, Teoman.