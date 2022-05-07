Leyla Gencer... SÜREYYA OPERASI'NDA ANMA! - Haberler

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Leyla Gencer... SÜREYYA OPERASI'NDA ANMA!

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Leyla Gencer... SÜREYYA OPERASI'NDA ANMA!

20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, ölümünün 14. yılında Kadıköy Süreyya Operasında düzenlenen konserle anıldı.

La Diva Turca, La Gencer, La Regina olarak ün yapan 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, 14.ölüm yıl dönümünde Kadıköy Süreyya Operası'nda verilen konserle anıldı.

Konser programında Giuseppe Verdinin Macbeth, La Forza del Destino, Don Carlo, Amilcare Ponchiellinin La Gioconda Giacomo Puccininin Manon Lescaut ve Tosca Francesco Cileanın Adriana Lecouvreur ve Umberto Giordanonun Andrea Chénier operalarından aryalar seslendirildi.

Barkovizyon gösterisi ile Gencerin hayatından kesitlerin sunulduğu konserde, solistler; Caner Akgün, Suat Arıkan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney, Bülent Külekçi ve Hüseyin Likos; Fügen Yiğitgilin piyanosu eşliğinde sahnede yer aldı.

Leyla Gencer... SÜREYYA OPERASI'NDA ANMA!

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